Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek - Son Dakika

Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de, Burnley ile oynanan lig maçında sakatlanan Sergio Agüero, sol dizinden ameliyat edilecek.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'de, Burnley ile oynanan lig maçında sakatlanan Sergio Agüero, sol dizinden ameliyat edilecek.

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Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, 32 yaşındaki oyuncunun tedavi için İspanya'nın Barselona kentine gittiğini belirtti.

Arjantinli forvetin yarın burada operasyon geçireceğini belirten Guardiola, "Ameliyattan sonra sahalara ne zaman dönebileceğini öğreneceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip giyemeyeceğini şu an için bilmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Agüero'nun yokluğunda Gabriel Jesus'a güvendiklerini kaydeden İspanyol teknik adam, "Tek şüphemiz bir oyuncunun 3 günde bir 90 dakika oynayamayacak olması. Farklı alternatiflerimiz var. Raheem Sterling, hatta İlkay Gündoğan ve Bernardo Silva bile forvet pozisyonunda çıkabilir." yorumunu yaptı.

Josep Guardiola, Manchester City, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 05:51 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester Cityli Agüero dizinden ameliyat edilecek - Son Dakika Spor
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