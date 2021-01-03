Manchester Cityli Garcia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Manchester Cityli Garcia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

03.01.2021 17:09
Manchester Cityli Garcia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen İspanyol Eric Garcia, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki savunma oyuncusu ile bir personelin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Her iki ismin de protokoller kapsamında karantinaya alındığı kaydedildi.

Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği Manchester City'nin geçen haftaki Everton maçı ertelenmişti.

İngiltere Premier Lig, Eric Garcia, Koronavirüs, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manchester Cityli Garcia'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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