Son Dakika Haberleri: Manchester Cityli Silva'ya, "ırkçılık içeren" mesajından dolayı 1 maç men
Son Dakika Spor Manchester Cityli Silva'ya, 'ırkçılık içeren' mesajından dolayı 1 maç men - Son Dakika Spor

Manchester Cityli Silva'ya, "ırkçılık içeren" mesajından dolayı 1 maç men

7 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı ve ırkçılık içeren mesajı nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

Manchester Cityli Silva'ya,

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Bernardo Silva, takım arkadaşı Benjamin Mendy hakkında sosyal medya hesabından paylaştığı ve ırkçılık içeren mesajı nedeniyle 1 maç men cezası aldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Silva'nın 22 Eylül'de Twitter hesabından takım arkadaşı Mendy hakkında attığı mesajın, "ırkçı içerikli" olarak nitelendirildiği ve Portekizli oyuncuya 1 maç men ve 50 bin sterlin para cezaları verildiği belirtildi.

Bernardo Silva, 22 Eylül'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Mendy'nin çocukluk fotoğrafını ve bir çikolata markasının maskotunu koymuş, altına ise "Tahmin edin kim?" notunu düşmüştü. Silva, tepkilerin artmasının ardından mesajı kaldırarak, "Bu dönemde arkadaşına şaka bile yapamıyorsun." ifadelerini kullanmıştı.

Fabio Alves Da Silva, Manchester City, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Guardiola Bayern Münih'e dönecek iddiası
A Milli Takım İzlanda'da saatlerce beklerken, İzlanda Milli Takımı beklemeden İstanbul Havalimanı'ndan geçti Manchester Cityli Bernardo Silva'nın paylaşımına bir maç ceza geldi Erman Toroğlu: Ali Koç hakkında savcılığa başvuracağım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 01:45:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester Cityli Silva'ya, "ırkçılık içeren" mesajından dolayı 1 maç men
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]