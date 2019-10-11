Son Dakika Haberleri: Manchester'da bıçaklı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Manchester'da bıçaklı saldırı

Manchester'da bıçaklı saldırı

2 saat önce

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Arndale alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.

Manchester'da bıçaklı saldırı, System.String[]

İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan Arndale alışveriş merkezinde bıçaklı bir kişinin düzenlediği saldırıda 5 kişinin yaralandığı açıklandı.


İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan alışveriş merkezi Manchester Arndale'de bıçaklı saldırı meydana geldi. İlk belirlemelere göre 5 kişinin yaralandığı saldırıda saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen 40 yaşında bir adamın polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi. Olay yerine intikal eden sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonucu yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Saldırının AVM'nin zemin katında gerçekleştirildiğini belirten bir görgü tanığı, "Bıçaklı bir adam gördüm. Kısa süre sonra güvenlik personeli çalışanlara kapılarını kapatmalarını söyledi. Halkı uzaklaştırmaya çalıştı" ifadelerini kullandı. Binanın tahliye edildiği aktarıldı. - MANCHESTER

Manchester, İngiltere, Arndale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Azez'de TSK üssüne PKK'dan havanlı saldırı: 5 askerimiz yaralandı
Canlı yayında gazetecilerin olduğu restorana art arda ateş açıldı İngiltere'de yaşan AB vatandaşları, Brexit nedeniyle haklarını kaybetmekten endişe ediyor Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 17:15:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester'da bıçaklı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]