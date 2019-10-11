Son Dakika Haberleri: Manchester'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Son Dakika Dünya Manchester'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Manchester'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı

7 dakika önce

İngiltere'nin Manchester kentinde bıçaklı saldırıyla düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Manchester'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı, System.String[]

İngiltere'nin Manchester kentinde, bıçaklı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.


Arndale Centre adlı alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarına göre bıçaklı bir şahıs etrafa rastgele saldırdı. 3 kişinin bıçaklandığını açıklayan polis dördüncü bir kişinin de hafif yaralandığını duyurdu.

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Manchester, İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:06 
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