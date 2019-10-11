Manchester'da bıçaklı saldırı: 4 yaralı
7 dakika önce
İngiltere'nin Manchester kentinde bıçaklı saldırıyla düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırının terörle bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
İngiltere'nin Manchester kentinde, bıçaklı saldırı düzenleyip 4 kişiyi yaralayan saldırgan gözaltına alındı.
Arndale Centre adlı alışveriş merkezinde meydana gelen olayda, görgü tanıklarına göre bıçaklı bir şahıs etrafa rastgele saldırdı. 3 kişinin bıçaklandığını açıklayan polis dördüncü bir kişinin de hafif yaralandığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 06:06
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