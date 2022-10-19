Manchester'da Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında Çin Başkonsolosu'nun da olduğu iddiası

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekili Alicia Kearns, Manchester'daki Çin Konsolosluğu önünde düzenlenen gösteride, Hong Konglu protestoculara saldıranlar arasında Çin Başkonsolonsu Zheng Xiyuan'ın da olduğunu öne sürdü.

İngiliz Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Kearns, parlamentoda yaptığı konuşmada, Çinli diplomatın, 16 Ekim'de Manchestar'daki konsolosluk önünde yapılan gösteride, Hong Konglu bir protestocu saldırıya uğramadan önce posterleri yırtarken görüldüğünü savundu.

Kearns, konsolosluk önündeki şiddet olayının, Çin'in demokrasi yanlısı protestolara yönelik baskılarının "ürkütücü bir tırmanışı" olduğu yorumunda bulunarak, olaya karışanların yargılanması veya bir hafta içinde İngiltere'den sınır dışı edilmesi çağrısında bulundu.

İngiliz milletvekili, Twitter'dan saldırı anına ilişkin bir fotoğrafı paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraf, protestocuların saldırıya uğradığını ve Başkonsolos'un (Zheng Xiyuan) her şeyi gördüğünü ve büyük olasılıkla saldırılara karıştığını gösteriyor. Görüntülerde, Başkonsolos dahil Çin Konsolosluğu'ndan üst düzey yetkililerinin bir protestocuya ağır fiziksel zarar verdiği görülüyor. Ülkemize sığınanlara zulmedilmesine müsaade etmeyeceğiz."

Çin, protestocunun darbedilmesini savundu

Çin, Manchester Konsolosluğu önünde gösteri yapan Hong Konglu protestoculardan birinin darbedildiği olayda, konsolosluk görevlilerinin diplomatik misyonların güvenliğinin sağlanması için gereken tedbirleri alma hakkı olduğunu savunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, darbedilen protestocunun "yasa dışı olarak konsolosluk arazisine girdiğini", "diplomatik bölgenin güvenliğini tehlikeye attığını" belirtmişti.

Manchester Polisi ve protestocuların ifadelerini reddeden Vang, "Tüm ülkelerin diplomatik misyonlarının, kendi sınırlarında huzuru ve ülke onurunu korumak için gerekli tedbirleri almaya hakkı vardır." ifadesini kullanmıştı.

Vang, İngiliz polisinin, ülkedeki diplomatik misyonları ve personeli korumak için tedbirlerini artırması çağrısında bulunmuştu.

Olay

BBC'nin yayımladığı görüntülerde, Konsolosluk önünde Çin Komünist Partisi Kongresinin göstericilerce protesto edildiği esnada, kimliği belirsiz yüzleri maskeli bir grubun, protestocuların pankartlarını yırttığı ve sonrasında Konsolosluk önünde arbede yaşandığı görülmüştü.

30'lu yaşlardaki Hong Konglu bir gösterici de kimliği belirsiz kişilerce Konsolosluk arazisine sürüklenerek darbedilmişti.

Manchester Polisi tarafından yapılan açıklamada, olay yerindeki polis memurlarının "güvenliğinden endişe ettikleri" gerekçesiyle protestocuyu Konsolosluktan çıkardığı aktarılmıştı.

İngiliz polisi de Çin Konsolosluğu önünde yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü, protestocunun Konsolosluk arazisi içerisinde darbedilmesinin "endişe verici" olduğunu belirterek, polis soruşturması sürerken daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını ifade etmişti.

Çin Konsolosluğu arazisinde dövülen protestocunun, kanayan ve morarmış yüzünün fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarınca da birçok kez paylaşılmıştı.

Olayın ardından Çinli maslahatgüzar, açıklama için İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.