Son Dakika Haberleri: Manchester'da Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Saldırı

Manchester'da Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Saldırı

1 saat önce

İngiltere'nin Manchester kentinde tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Manchester'da Yılbaşı Gecesi Bıçaklı Saldırı, System.String[]
İngiltere'nin Manchester kentinde tren istasyonunda meydana gelen bıçaklı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Manchester'daki Victoria tren istasyonunda dün gece meydana gelen saldırıda, biri polis 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, saldırganın gözaltına alındığı kaydedildi.

Saldırganın çevredeki polisler tarafından biber gazı ve elektrik şoku ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Açıklamada olayın terörle mücadele birimi tarafından soruşturulduğu ifade edildi.

Machester'da geçen yıl bir konser salonu dışındaki bombalı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:08 Kaynak: AA

Polis, İngiltere, Manchester, Güncel
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