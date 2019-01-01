Son Dakika Haberleri: Manchester'daki Bıçaklı Saldırıya 'Terör' Soruşturması
BBC

Manchester'daki Bıçaklı Saldırıya 'Terör' Soruşturması

1 saat önce

İngiltere'nin Manchester şehrinde yılbaşı kutlayanlara bıçaklı saldırı düzenlendi.

Manchester'daki Bıçaklı Saldırıya 'Terör' Soruşturması, System.String[]
İngiltere'nin Manchester şehrinde yılbaşı gecesi üç kişi bıçaklı saldırıda yaralandı. Polis, Victoria tren istasyonundaki saldırıyla ilgili 'terör soruşturması' açtı, 25 yaşında bir şüpheli cinayete teşebbüs suçlamasından gözaltına alındı.

Olay yerinde iki bıçak bulunurken soruşturma kapsamında polis şüpheliye ait olduğu belirtilen adreste arama yaptı.

Manchester Emniyet Müdürü Ian Hopkings olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Dün gece Manchester'da yalnızca yılbaşını kutlamak için toplananlara yönelik korkunç bir saldırı yaşandı. Tedavi için hastaneye kaldırılan ağır yaralı çifte ve aynı saldırıda yaralanan İngiltere Ulaşım Polisinin cesur memuruna iyi dileklerimizi sunuyoruz."

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun 'ciddi olduğu' ama hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Olayda 50'li yaşlarındaki bir kadın yüzünden ve karnından yaralandı, 50li yaşlardaki bir erkek de karnından darbe aldı.

30'lu yaşlarındaki bir polis memuru da omuzundan yaralandı.

'Allah diye bağırdı'

İngiltere Başbakanı Theresa May, olayla ilgili attığı tweette "Düşüncelerim, dün gece Manchester'da terör bağlantılı olduğundan şüphelenilen saldırıda yaralananlarla. Cesur yaklaşımlarından dolayı acil hizmetler idaresine teşekkür ederim" dedi.

Manchester Emniyet Müdürü yardımcısı Russ Jackson da şüphelinin İngiliz vatandaşı olup olmadığının ve akıl sağlığının incelendiğini söyledi.

Yetkililer soruşturmayı terörle mücadele birimlerinin yürüttüğünü duyurdu.

Saldırı sırasında olay yerinde bulunan BBC 5 Live radyo kanalı çalışanı Sam Clack saldırganın "Allah" diye bağırdığını ve Batılı hükümetlere karşı sloganlar attığını duyduğunu söyledi.

Clack, saldırganın elinde uzun bir mutfak bıçağı olduğunu ifade etti.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:26 

İngiltere, Manchester, Dünya
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