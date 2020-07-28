Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı - Son Dakika
BBC

Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı

İngiltere'nin Manchester şehrindeki tatillerinden Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen bir Türk çiftte koronavirüs görülmesi üzerine Almanya da acil temas takip uygulaması başladı.

Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı, System.String[]

İngiltere'nin Manchester şehrindeki tatillerinden Almanya'nın başkenti Berlin'e dönen bir Türk çiftte koronavirüs görülmesi üzerine Almanya da acil temas takip uygulaması başladı.

Guardian gazetesinin haberine göre çift ile temasta bulunan 50 kişi karantinaya alındı. Karantinaya alınanlardan 13'ünün Covid-19 testleri pozitif çıktı.

50 yaşındaki Türk taksi şoförü ile 45 yaşındaki karısı, arkadaşlarını görmeye gittikleri Manchester'dan 16 Temmuz'da Ryanair havayolu şirketinin uçuşuyla Berlin'e dönmüştü.

Çifte, altı gün sonra koronavirüs teşhisi kondu. Şimdi ise, çiftin 9 ila 21 yaşları arasındaki dört çocuğu ile çocukların büyükanneleri de Covid-19 hastası.

Bild gazetesine konuşan Berlin'in Spandau bölgesi yerel sağlık birimi yetkilisi Gudrun Widders, aileden hiçbir ferdin hastanede tedavi olmak istemediğini söyledi.

Widders, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada da sağlık biriminin Ryanair ile iletişime geçmeye ve uçaktaki diğer yolcuların bilgilerine erişmeye çalıştıklarını söyledi. Widders, "Şimdiye kadar bir yanıt almadık" dedi.

Ryanair ise Alman yetkililere gerekli bilgileri sunduklarını söyledi.

Havayolu şirketinden bir sözcü, "Ryanair düzenli olarak, yolcuların iletişim bilgilerini talep eden kamu sağlığı yetkilileriyle temas halinde" dedi. Guardian'a konuşan sözcü, Berlin'in Spandau bölgesi sağlık yetkililerinin şirketle 22 Temmuz'da iletişime geçtiklerini ve Avrupa kişisel veri koruma düzenlemesi GDPR kapsamında gerekli belgelerin sağlanması için yanıt verdiklerini ifade etti. Sözcü ayrıca, Alman sağlık yetkililerinin ise beş gün sonra cevap verdiğini ve istenilen yolcu bilgilerini kendilerine ilettiklerini belirtti.

Ama aynı uçaktaki bir yolcu Guardian'a ulaşıp havayolu şirketinin kendisiyle iletişime geçmediğini ve kaygılı olduğunu söyledi.

Guardian'a ulaşan yolcu Anthony Harrison, "Uçakta Covid-19 bulaşmış olma ihtimaliyle ilgili Ryanair'dan herhangi bir iletişim olmadı" dedi.

Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemede temas takip uygulamaları büyük önem taşıyor.

Diğer yandan pandemi dönemindeki seyahat kısıtlamalarıyla Ryanair, easyJet, British Airways ve Virgin Atlantic gibi Britanya'daki birçok havayolu şirketi de mali sıkıntılar yaşıyor, on binlerce kişinin işine son veriyor.

'Uçaklardaki filtre sistemi güvenli'

BM'ye bağlı Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu havayolu şirketlerine 'yolcu sağlık konum formu' doldurulması tavsiyesinde bulunuyor. Bu formlarla sağlık yetkililerinin yolcuların temas takibini yapabilmesi amaçlanıyor.

Alman hükümetine kamu sağlığı danışmanlığı yapan Robert Koch Enstitüsü, Salı günkü açıklamasında havayolu taşımacılığının, her ne kadar yolcular sosyal mesafeye uyamasa da virüsün yayılmasını tek başına hızlandırmadığını söyledi.

Enstitünün Başkanı Lothar Wieler, "Modern uçakların havalandırmalarında filtre sistemleri var, bu da diğer seyahat araçlarına kıyasla daha güvenli bir ortam sağlıyor. Uçak genellikle enfeksiyon riskinin çok yüksek olmadığı bir yer" dedi.

Enstitüde görevli epidemiyologlardan Ute Rexroth, havayolu taşımacılığı kullananlar için salgının başlarında temas takip uygulaması yapmak istediklerini ama havayolu şirketlerinden verileri almak zor olduğu için uygulamanın kolay olmadığını, çok çaba sarf etmek gerektiğini söyledi.

Diğer yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı da Salı günkü açıklamasında İspanya'ya seyahat edilmemesi uyarısında bulundu. Çarşambadan itibaren Berlin'de havalimanları şehre inenlere ücretsiz test imkanı sağlayacak.

Son sekiz günde Berlin'de 234 yeni koronavirüs vakası görüldü.

Koronavirüs, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika
BBC

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 11:02

Son Dakika Dünya Manchester'dan Berlin'e dönen Türk çiftte koronavirüs görüldü, Almanya acil temas takip başlattı - Son Dakika Dünya
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