Manchester derbisi golsüz sona erdi

Bu sonucun ardından Manchester United 20, Manchester City ise 19 puana yükseldi.

İki taraf da karşılaşma boyunca yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Old Trafford Stadı 'nda oynanan Manchester derbisinde, sezona istediği gibi başlayamayan takımlardan Manchester United, Manchester City'yi konuk etti.

İngiltere Premier Lig 12. hafta mücadelesinde Manchester United ile Manchester City , 0-0 berabere kaldı.

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