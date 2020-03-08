Manchester Derbisi'ne Misli.com'da oyna! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü...

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MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY



Son 9 resmi maçında yenilgisi olmayan Manchester United, hem Avrupa Ligi'nde hem de Federasyon Kupası'nda üst turlara doğru tırmanışa geçerken, Premier Lig'de de ilk 4 inadını sürdürdü.



Stoper Harry Maguire'ın maç saati hazır olacağı açıklanırken, Daniel James ile Aaron Wan-Bissaka haftayı antrenmansız geçti ve maç kadrosunda yer almama olasılıkları yüksek.



Marcus Rashford ve Paul Pogba kesin olarak yok.



Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1'le geçtikten sonra İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götüren Manchester City'de ise moraller yüksek!



TD Pep Guardiola, Kevin de Bruyne için; "Mükemmel durumda değil ama kendini iyi hissediyor, maç kadrosunda olacak." dedi.



Aymeric Laporte sakat, uzun süren rehabilitasyon süreci sona yaklaşan Leroy Sane için Manchester Derbisi'nde forma giymek de mümkün gözükmüyor.



İki takım arasındaki son 7 resmi maçta beraberlik çıkmadı! Bu 7 maçın 6'sını deplasman takımları kazandı.



Pep Guardiola'nın Old Trafford'da en çok galibiyet alan misafir teknik adam olduğunu belirtelim ancak diğer yandan kupa ve ligdeki son 2 galibiyeti Manchester United'ın aldığının da altını çizelim.



Portekizli Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'ın kimyasını olumlu yönde oldukça değiştirdi. Manchester City için ligde şampiyonluk gitti ama ana hedef her zaman söylediğim gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid ile sonraki hafta rövanş oynayacaklar.



Manchester City'nin Old Trafford'da attığı en güzel derbi golleri...



