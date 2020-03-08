Manchester Derbisi'ne Misli.com'da oyna! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü... - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester Derbisi'ne Misli.com'da oyna! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü... - Son Dakika Spor

Manchester Derbisi'ne Misli.com'da oyna! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü...

7 saat önce

Bu bir ilandırMANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITYSon 9 resmi maçında yenilgisi olmayan Manchester United, hem Avrupa Ligi'nde hem de Federasyon Kupası'nda üst turlara doğru tırmanışa geçerken, Premier Lig'de de ilk 4 inadını sürdürdü.

Manchester Derbisi'ne Misli.com'da oyna! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü..., System.String[]

Bu bir ilandır


MANCHESTER UNITED - MANCHESTER CITY


Son 9 resmi maçında yenilgisi olmayan Manchester United, hem Avrupa Ligi'nde hem de Federasyon Kupası'nda üst turlara doğru tırmanışa geçerken, Premier Lig'de de ilk 4 inadını sürdürdü.


Stoper Harry Maguire'ın maç saati hazır olacağı açıklanırken, Daniel James ile Aaron Wan-Bissaka haftayı antrenmansız geçti ve maç kadrosunda yer almama olasılıkları yüksek.


Marcus Rashford ve Paul Pogba kesin olarak yok.


Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1'le geçtikten sonra İngiltere Lig Kupası'nı müzesine götüren Manchester City'de ise moraller yüksek!


TD Pep Guardiola, Kevin de Bruyne için; "Mükemmel durumda değil ama kendini iyi hissediyor, maç kadrosunda olacak." dedi.


Aymeric Laporte sakat, uzun süren rehabilitasyon süreci sona yaklaşan Leroy Sane için Manchester Derbisi'nde forma giymek de mümkün gözükmüyor.


İki takım arasındaki son 7 resmi maçta beraberlik çıkmadı! Bu 7 maçın 6'sını deplasman takımları kazandı.


Pep Guardiola'nın Old Trafford'da en çok galibiyet alan misafir teknik adam olduğunu belirtelim ancak diğer yandan kupa ve ligdeki son 2 galibiyeti Manchester United'ın aldığının da altını çizelim.


Portekizli Bruno Fernandes, Kırmızı Şeytanlar'ın kimyasını olumlu yönde oldukça değiştirdi. Manchester City için ligde şampiyonluk gitti ama ana hedef her zaman söylediğim gibi bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Real Madrid ile sonraki hafta rövanş oynayacaklar.


Manchester City'nin Old Trafford'da attığı en güzel derbi golleri...


Manchester United, Manchester, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 08:46 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türk bayrağını yırtan küstah Yunan vekil, göçmen yakalamak için sınıra indi
Kadınlar Günü'nü sınırda karşılayan Gazel: Avrupa'nın hediyesi gaz bombası oldu Yunanistan sınırına geçmek için 12 kez girişimde bulunup yakalanan göçmen, karşıya geçmek için fırsat kolluyor Vatikan'da koronavirüs tedbiri! Pazar duası ilk kez canlı bağlantı ile yapıldı

Son Dakika Haberleri
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı
13:44 Kadınlar günü için bir araya geldiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 16:11:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manchester Derbisi'ne Misli.com'da oyna! Bu maça iddaa oynayanların %34'ü... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]