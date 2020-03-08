Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu - Son Dakika Spor

Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu

46 dakika önce

Premier Lig'in 29. haftası Manchester derbisine sahne oldu. Lider Liverpool'un gerisinde kalan ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Manchester City, deplasmanda Manchester United'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında oynanan derbi maçta Manchester United, sahasında Manchester City'yi 2-0 mağlup etti.

Manchester United, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 30. dakikada Fransız yıldızı Anthony Martial'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

SON SÖZÜ MCTOMINAY SÖYLEDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında skor üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, 90+7. dakikada Scott McTominay ile farkı ikiye çıkardı ve sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

MARTIAL RONALDO'DAN SONRA İLK OLDU

Manchester United, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez rakibini ligdeki iki maçta da mağlup etti.

24 yaşındaki Martial, 2006-2007 sezonunda iki lig mücadelesinde de Manchester City'ye gol atmayı başaran Cristiano Ronaldo'dan sonra bunu başaran ilk Manchester Unitedlı futbolcu oldu.

Bu galibiyetin ardından Manchester United puanını 45'e çıkarırken, Manchester City 57 puanda kaldı.

Manchester derbisinde kazanan, 2-0'lık skorla United oldu
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Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 09:46 Kaynak: AA
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