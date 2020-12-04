Manchester Derbisi ve NBA'de yeni sezon heyecanı TV+'ta - Son Dakika

Futbolda dünya markası İngiltere Premier Lig'in en önemli karşılaşmalarından Manchester United- Manchester City mücadelesi 12 Aralık'da TV+'dan canlı olarak yayınlanacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+, birbirinden önemli spor organizasyonlarını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Avrupa'nın en değerli futbol ligi olarak değerlendirilen İngiltere Premier Lig'de sonucunu herkesin merak ettiği Manchester Derbisi, Formula 1 2020 sezonunun son iki yarışı, Almanya Bundesliga'da zirve mücadelesi ve NBA'in yeni sezon açılış heyecanı aralık ayında TV+'ta izleyicilerle buluşacak.

TV+ hafta sonu herkese ücretsiz

4-6 Aralık tarihleri arasında tüm spor karşılaşmaları, tüm kanallar, filmler ve diziler bütün kullanıcılara açık olacak. TV+ abonesi olmayanlar da uygulamayı indirerek hesaplarını oluşturup ücretsiz kullanabilecekler.

Premier Lig'de sonu her zaman çok merak edilen Manchester Derbisi, 12 Aralık'ta oynanacak. Şehrin kırmızı yakası Manchester United, kentin mavi yanı Manchester City'yi evinde ağırlayacak. Futbolseverler, zorlu mücadeleyi TV+ 77. kanaldan canlı olarak izleyebilecek.

NBA yeni sezonuyla TV+'a geliyor

TV+'dan sporseverlere bir diğer müjdeli haber de NBA'den geliyor. Dünyanın en büyük basketbol ligi olarak değerlendirilen NBA'de yeni sezon perdesini 22 Aralık'ta açıyor. Dünyanın en büyük yıldızlarının mücadelesine sahne olan NBA'in tüm heyecanı 22 Aralık'tan itibaren TV+ ekranlarında olacak

Pandemi döneminde ilk oynanmaya başlayan liglerden biri olan Bundesliga'da zirve mücadelesi de TV+'da yaşanacak. Şampiyonluk hesapları yapan Bayern Münih'in 5 Aralık'ta RB Leipzig'i ağırlayacağı mücadele canlı olarak TV+ ekranlarından yayınlanacak.

F1 perdesini TV+'ta kapatıyor

Yıllar sonra İstanbul'a geri dönen ve büyük bir heyecan yaşatan Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son iki yarışı da yine TV+ 77. ve 78. kanallarından canlı olarak izlenebilecek. 6 Aralık'taki Bahreyn ve 13 Aralık'taki Abu Dabi yarışları canlı olarak TV+'ta motor sporu tutkunlarıyla buluşacak.

TV+ canlı yayın programı şu şekilde olacak:

4-6 Aralık Formula 1 Bahreyn GP, 5 Aralık Cumartesi 20.30'da Bayern Münih-RB Leipzig, 11-13 Aralık Formula 1 Abu Dabi GP, 12 Aralık Cumartesi 20.30'da Manchester United-Manchester City, 16 Aralık Çarşamba 23.00'de Liverpool- Tottenham, 22 Aralık Salı NBA Yeni Sezon Açılışı, 26 Aralık Cumartesi 15.30'da Leicester City-Manchester United, 20.30'da Arsenal-Chelsea.