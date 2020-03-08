Manchester derbisinde kazanan kırmızı taraf - Son Dakika
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Manchester derbisinde kazanan kırmızı taraf

6 saat önce

İngiltere Premier Lig'in 29'uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United, kendi sahasında Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

Manchester derbisinde kazanan kırmızı taraf, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 29'uncu haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Manchester United, kendi sahasında Manchester City'i 2-0 mağlup etti.

Old Trafford'da oynanan müsabakada gol perdesini Anthony Martial açtı. Manchester United, Martial'in 30'uncu dakikada attığı golle müsabakada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Müsabakanın ikinci yarısına etkili başlayan Manchester City, yakaladığı birçok gol fırsatından faydalanamazken, maçta son sözü McTominay söyledi. Scott McTominay, 90+6'ncı dakikada attığı golle maçın skorunu tayin etti: 2-0.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 45'e yükselterek haftayı 5'inci sırada kapatırken, Manchester City ise 57 puanla ikinci sırada yer aldı.

SOLSKJAER'DEN FERGUSON SONRASI BİR İLK

Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kulübün efsanesi Sir Alex Ferguson'un ardından bir ilke imza attı. Solskjaer, hem iç sahada, hem de deplasmanda Manchester City'i mağlup ederek, bu başarıyı tam 10 sezon sonra tekrarlamış oldu.

Kırmızılar, son olarak 2009-2010 sezonunda Sir Alex Ferguson yönetiminde ezeli rakibini 2 maçta da mağlup etmeyi başarmıştı.


Manchester United, Manchester City, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:12 Kaynak: DHA
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