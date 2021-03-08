Manchester derbisinde United, City'i 2-0 yendi - Son Dakika

Manchester derbisinde United, City'i 2-0 yendi

08.03.2021 00:16
Manchester derbisinde United, City'i 2-0 yendi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında oynanan Manchester derbisini, Manchester United deplasmanda 2-0 kazandı. Bu sonuçla, Manchester City 21 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

İngiltere Premier Lig'in 28. haftasındaki dev derbide Manchester City, evinde Manchester United ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 2-0 kazandı ve 21 maç sonra yenilgi aldı. Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 2. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 50. dakikada Luke Shaw'dan geldi.

2000'DEN BU YANA İLK KEZ BAŞARDI

Manchester United, Kasım 2000'den bu yana ilk kez tüm kulvarlarda Manchester City deplasmanında üst üste 3 resmi galibiyet aldı. Öte yandan Manchester City Premier Lig'de, Nisan 2010'dan bu yana ilk kez sahasında üst üste iki derbiden mağlup ayrıldı.

MANCHESTER UNITED 8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ YAKALADI

Bu sonucun ardından 8 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Manchester United, puanını 54 yaparak lider Manchester City'nin 11 puan gerisinde 2. sıraya yerleşti. Premier Lig'in 29. haftasında Manchester United evinde West Ham'ı konuk edecek, Manchester City ise Southampton ile Etihad'da karşılaşacak.

Manchester derbisinde United, City'i 2-0 yendi

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Son Dakika Spor Manchester derbisinde United, City'i 2-0 yendi - Son Dakika Spor


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