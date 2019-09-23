Son Dakika Haberleri: Manchester havalimanı'na giden tren yolunda bomba şüphesi
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Manchester havalimanı'na giden tren yolunda bomba şüphesi

36 dakika önce

İngiltere'nin Manchester şehrinde havalimanına giden tren yolları, şüpheli bir paket nedeniyle polis tarafından kapatıldı.

Manchester havalimanı'na giden tren yolunda bomba şüphesi, System.String[]
İngiltere'nin Manchester şehrinde havalimanına giden tren yolları, şüpheli bir paket nedeniyle polis tarafından kapatıldı.

Polis tarafından yayınlanan ilk açıklamada, Manchester Havalimanı'na giden yolcuların kullandığı tren istasyonunda şüpheli bir paket bulunduğu; bomba imha ekiplerinin olay yerine hareket ettiği bildirildi.

Polis yetkilileri yaptıkları ikinci açıklama ile, paketin kontrollü şekilde patlatıldığını ve güvenlik açısından bir olumsuzluk olmadığını; istasyonun yeniden aktif edildiğini duyurdu.


Manchester, İngiltere, Polis, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:23 Kaynak: DHA
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