Manchester Havalimanı'nda şüpheli paket alarmı

İngiltere'deki Manchester Havalimanı metro istasyonu şüpheli paket ihbarı nedeniyle tahliye edildi.



İngiltere'deki Manchester Havalimanı metro istasyonunda şüpheli paket bulunması üzerine olay yerine bomba imha ekipleri geldi. Bomba imha uzmanları, paketi kontrollü bir şekilde patlattı. Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, 1 kişinin olay yerinde gözaltına alındığı havalimanına giden tren, metro ve otobüs seferlerinin askıya alındığı ifade edildi.



Olaydan uçuşların etkilenmediği öğrenildi. - MANCHESTER