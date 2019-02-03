Son Dakika Haberleri: Manchester Kulüpleri Haftayı Galibiyetle Kapadı

Manchester Kulüpleri Haftayı Galibiyetle Kapadı

21 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Arsenal'i 3-1, Manchester United da Leicester City'yi 1-0 yendi.

Manchester Kulüpleri Haftayı Galibiyetle Kapadı, System.String[]
İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester City, Arsenal'i 3-1, Manchester United da Leicester City'yi 1-0 yendi.

Ligin 25. haftasına, 2 karşılaşmayla devam edildi. Son şampiyon Manchester City, seyircisi önünde oynadığı Arsenal maçını, Agüero'nun 1, 44 ve 61. dakikadaki golleriyle 3-1 kazandı. Arsenal'in golü, 11. dakikada Koscielny'den geldi.

Manchester City'nin Arjantinli golcüsü Agüero, Premier Lig kariyerinde 10. kez hat-trick yaptı. Ligin rekorunu 11 hat-trick ile Alan Shearer elinde tutuyor.

Diğer mücadelede Leicester City, Ole Gunnar Solskjaer'in teknik direktörlüğünde yenilgi yüzü görmeyen Manchester United'ı ağırladı. United, Rashford'ın 9. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Puanını 59'a çıkaran Manchester City, 2. sıradaki yerini korudu. 48 puana ulaşan Manchester United ise 5. sıraya yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:59 Kaynak: AA

Spor
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