Manchester United, 18 yaşındaki Diallo'nun transferi için Atalanta ile anlaştı

Gelecek vadeden genç futbolcular arasında gösterilen Diallo, Atalanta formasıyla Serie A'da geçen sezon 3 maça çıkmış ve 1 gol atmıştı.

İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun ocak ayında Manchester United kadrosuna katılacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United , 18 yaşındaki Amad Diallo'nun transferi için İtalya 'nın Atalanta takımıyla anlaşmaya vardı.

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