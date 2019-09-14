Son Dakika Haberleri: Manchester United'a tek gol yetti
Son Dakika Spor Haber

Manchester United'a tek gol yetti

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City'i 1-0'la geçti.

Manchester United'a tek gol yetti, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City'i 1-0'la geçti.

Ligin beşinci hafta maçında Manchester United, Leicester City'i Old Trafford'da ağırladı.

Manchester ekibi, Marcus Rashford'un 8. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Leicester City FC, Manchester United, Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Chelsea, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'ı 5-2 yendi
Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı! Edin Visca gollerine devam ediyor Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk oluyor! Maçta ilk gol geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 20:41:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manchester United'a tek gol yetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]