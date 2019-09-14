Manchester United'a tek gol yetti
1 saat önce
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City'i 1-0'la geçti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 07:20 Kaynak: AA
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği maçta Leicester City'i 1-0'la geçti.
Ligin beşinci hafta maçında Manchester United, Leicester City'i Old Trafford'da ağırladı.
Manchester ekibi, Marcus Rashford'un 8. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Chelsea, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Wolverhampton'ı 5-2 yendi Medipol Başakşehir, Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı! Edin Visca gollerine devam ediyor Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep'e konuk oluyor! Maçta ilk gol geldi