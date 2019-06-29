Manchester United, Aaron Wan-Bissaka'yı transfer etti
30 dakika önce
İngiliz ekibi Manchester United, Crystal Palace'da forma giyen sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 02:45 Kaynak: İHA
İngiliz ekibi Manchester United
, Crystal Palace
'da forma giyen sağ bek Aaron Wan-Bissaka'yı kadrosuna kattı ve 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında sağ bek pozisyonunda oynayan Aaron Wan-Bissaka'yu transfer etti. İngiliz ekibinin Crystal Palace'da forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı 55 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı belirtildi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Genç
futbolcu, Crystal Palace ile geride kalan sezonda 39 resmi müsabakada forma giydi ve 4 asist yaptı.
Teknik Direktör Ole Gunner Solskjaer, transfer ile ilgili olarak genç ve öğrenmeye istekli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduğunu söyledi. - İSTANBUL
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