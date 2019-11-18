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Manchester United Bale için bastırıyor

6 saat önce

Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini sürdüren Gareth Bale, yeniden İngiltere'nin yolunu tutabilir.

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Real Madrid'deki geleceği belirsizliğini sürdüren Gareth Bale, yeniden İngiltere'nin yolunu tutabilir... Daily Mail'in haberine göre, Manchester United, Galli yıldızı ara transfer döneminde kadrosuna katmak için harekete geçecek. Real Madrid'in de, kadroda düşünülmeyen Bale'i göndermeye sıcak baktığı öğrenildi.


ÇİN'E GİDİYORDU


Gareth Bale de Real Madrid'deki memnuniyetsizliğini dile getirmekten çekinmiyor... 2013-2014 sezonunun başında 101 milyon Euro'ya Tottenham'dan Real Madrid'e transfer olan, ancak kendisinden beklenen performansı sahaya yansıtamayan tecrübeli oyuncu, Galler Milli Ta


kımı'nda oynamanın kendisi için Real Madrid için forma giymekten daha heyecan verici olduğunu söyledi. Bu sezon başında Çin ekiplerinden Jiangsu Suning ile anlaşan, Çin'e gidip resmi imzayı atmaya hazırlanırken Real Madrid'in anlaşmayı iptal etmesi sonrası hayalleri suya düşen Bale, United'a gitmek istiyor.


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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:44 
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