Manchester United Başkan Yardımcısı Ed Woodward'un evine saldırı!

Spor Arena Dış Haber | İngiltere'de eşi benzeri nadir görülen bir olay yaşandı. Gece saatlerinde 30 kişilik Manchester United taraftar grubu, takımın başkan yardımcısı Ed Woodward'un evine saldırdı.



Ellerindeki meşaleleri Ed Woodward'un evine atan Manchester United taraftarları başkan yardımcısının evine zarar verdi. Saldırı sırasında ise Woodward'ın evde bulunmadığı kaydedildi.



Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise dikkat çekti. United taraftarı, görüntülerde Woodward'ın evine meşale atarken 'Öleceksin Ed Woodward' diye bağırıyor.



Manchester United'dan konu hakkında açıklama yapılırken saldırı düzenleyen taraftarların bulunup ömür boyu stada girişlerinin yasaklanacağı belirtildi.







