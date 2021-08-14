Manchester United beğeni topladı! Bruno 60 dakikada 3 gol attı, Pogba 68 dakikada 4 asist yaptı

Manchester United, bu sezon İngiltere Premier Ligi'ni ne kadar çok kazanmak istediğini ilk maçtan gösterdi. Bruno Fernandes ve Paul Pogba, ilk haftadan müthiş bir açılış yaptı güçlü rakibe karşı.

BIRAKTIĞI YERDEN

Paul Pogba, Fransa Milli Takımı adına EURO 2020'de dikkat çeken tek isimdi. Ülkesinde gösterdiği performansı Kırmızı Şeytanlar'da sergilemediğine dair yapılan eleştirilere adeta 4 asistle cevap verdi.

BRUNO DA ATMAYA DEVAM

Bruno Fernandes de geldiği günden bu yana Manchester'ın en golcü ismi oldu. Her sezon 20 gollere ulaşan Bruno, daha ilk maçtan hat-trick yaptı. Bu sezon da ManU'nun en önemli gol silahı Bruno Fernandes olacak gibi gözüküyor.