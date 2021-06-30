Manchester United, Borussia Dortmund'dan Jadon Sancho'yu renklerine bağladı

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho, yeni sezonda Manchester United forması giymeye hazırlanıyor. İngiliz devi, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

BİRKAÇ GÜN İÇİNDE RESMİ AÇIKLAMA GELECEK

Bild'in haberine göre Kırmızı Şeytanlar, uzun pazarlıklar sonrasında Borussia Dortmund ile yıldız futbolcunun transferi için anlaşmaya vardı. Manchester United'ın, Sancho için Alman ekibine 85 milyon euro ödeyeceği ve bu rakamın bonuslarla birlikte 95 milyon euroya kadar yükselebileceği öğrenildi. Haberde 21 yaşındaki futbolcunun da yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imza atacağı belirtildi. Transferin birkaç gün içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.