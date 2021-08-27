Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor

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Manchester Evening News'ın haberine göre; Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor. City, Ronaldo ile prensipte anlaşmıştı ama United her an dengeleri bozabilir.

"BURADA OLDUĞUMUZU BİLİYOR"

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Ronaldo ile her zaman iyi bir iletişimimiz oldu. Bruno da onunla konuşuyor ve onun hakkında ne hissettiğimizi biliyor. Juventus'tan uzaklaşacaksa burada olduğumuzu biliyor" diye konuştu.