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Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor - Son Dakika

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor

27.08.2021 15:55

Juventus'tan ayrılan Cristiano Ronaldo'nun transferi için Manchester United yönetimi, araya girmeye çalışıyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer konuyla ilgili, "O bizim efsanemiz. Bruno Fernandes ile sürekli konuşuyor. Bir Manchester takımına gelecekse, biz buradayız" ifadelerine yer verdi.

Manchester Evening News'ın haberine göre; Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor. City, Ronaldo ile prensipte anlaşmıştı ama United her an dengeleri bozabilir.

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"BURADA OLDUĞUMUZU BİLİYOR"

Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Ronaldo ile her zaman iyi bir iletişimimiz oldu. Bruno da onunla konuşuyor ve onun hakkında ne hissettiğimizi biliyor. Juventus'tan uzaklaşacaksa burada olduğumuzu biliyor" diye konuştu.

Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor

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