Manchester United, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor

Manchester Evening News'ın haberine göre; Manchester United yönetimi, Cristiano Ronaldo transferi için araya girmeye çalışıyor. City, Ronaldo ile prensipte anlaşmıştı ama United her an dengeleri bozabilir.
Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, "Ronaldo ile her zaman iyi bir iletişimimiz oldu. Bruno da onunla konuşuyor ve onun hakkında ne hissettiğimizi biliyor. Juventus'tan uzaklaşacaksa burada olduğumuzu biliyor" diye konuştu.
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