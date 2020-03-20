Manchester United'dan alkışlanacak corona virüsü kararı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester United'dan alkışlanacak corona virüsü kararı! - Son Dakika Spor

Manchester United'dan alkışlanacak corona virüsü kararı!

6 saat önce

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.

Manchester United'dan alkışlanacak corona virüsü kararı!, System.String[]

Manchester ekibinden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının kulübün geçici işçilerinin bu dönemde yaşadığı finansal belirsizliği azaltmak olduğu belirtildi.


Premier Lig'de maçlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelenmişti.


İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 3 binden fazla geçici çalışanı olan Manchester United, bu dönemde yaklaşık 1 milyon pound ödeme yapacak.

Manchester United, Manchester, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:12 

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