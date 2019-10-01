Son Dakika Haberleri: Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
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Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi

22 dakika önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Arsenal ile 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 7. hafta kapanış maçında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi takım, Scott McTominay ile 45. dakikada golü bularak soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Arsenal 58. dakikada Pierre Aubameyang'ın golüyle skoru eşitledi. Maçın kalan bölümünde her iki takım da sonucu değiştiremedi ve müsabaka 1-1 tamamlandı.

Bu sonuçla Arsenal 12 puanla 4. sıraya yerleşirken, Manchester ekibi 9 puanla 10. sırada yer aldı.

Old Trafford Stadı, Manchester United, Arsenal, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16 Kaynak: AA
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