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Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı - Son Dakika

Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı

11.11.2023 11:58  - Güncelleme: 12:02

Fenerbahçe'de gösterdiği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çeken Sebastian Szymanski, Manchester United'ın transfer listesine girdi. İngiliz devi, genç yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor. Polonyalı yıldızı, Napoli'den sonra şimdi de Manchester United kadrosuna katmak istiyor.

30 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMALARI LAZIM

İngiliz basınında yer alan habere göre, Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın ara transfer dönemi ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerin nabzını yoklaması bekleniyor.

SZYMANSKI'NİN KARNESİ

Szymanski bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta forma giydi. Polonyalı yıldız bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

Sebastian Szymanski, Manchester United, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı - Son Dakika
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