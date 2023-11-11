Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin talipleri her geçen gün artıyor. Polonyalı yıldızı, Napoli'den sonra şimdi de Manchester United kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre, Szymanski'yi kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın 30 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın ara transfer dönemi ve sezon sonunda sarı-lacivertlilerin nabzını yoklaması bekleniyor.
Szymanski bu sezon Fenerbahçe'de 21 maçta forma giydi. Polonyalı yıldız bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Futbol › Manchester United, Szymanski'yi renklerine bağlamak için düğmeye bastı - Son Dakika