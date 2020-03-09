Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi

Tespit :

Boşuna demiyoruz Trabzon iyi kaleci yetiştiriyor Türkiye de Şu kule gibi forveti varken çok iyiler Bi muslera düşünün Galatasarayın her maçında mutlaka takımı kurtarıyor Trabzonda Uğurcan Bizde Falcao var ama yaşlı artık adam karambole veya penaltıdan atacak şuan öyle Ama bu Forvetleri Trabzonun çok iyi ben başkanı olsam 6 milyonu verir alırım sonra satarım Talisca örneğini hatırlayın alıp satsa Beşiktaş kazanırdı ama Bunlarda o hataya düşmesinler.. Galatasaraylı