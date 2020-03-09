Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi - Son Dakika Spor

Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi

45 dakika önce

İngiliz basını, Manchester United gözlemcilerinin Gaziantep maçında Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'ı izlediğini yazdı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Manchester United, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar'ın gözlemcileri, Gaziantep- Trabzonspor maçında bordo-mavili takımın yıldız oyuncuları Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u izledi.

31 maça çıkan Uğurcan kalesinde 37 gol gördü.

CHELSEA'DE UĞURCAN'I İSTİYOR

Trabzonspor'un 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunun hatırlatıldığı haberde Norveçli golcünün son haftalarda performansının zirve yaptığı belirtildi. Öte yandan haberde Manchester United'ın dışında Chelsea'nin de Uğurcan Çakır'ı istediği yazıldı.

Sörloth, 37 maçta 25 gol attı 7 asist yaptı.

SCOUTLAR AKIN ETTİ

Gaziantep-Trabzonspor mücadelesini Manchester United, Leipzig, Sevilla ve Tottenham'ın gözlemcileri izledi.

Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi
Manchester United, Trabzonspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:37 
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YORUMLAR (3)
  • Tespit : Boşuna demiyoruz Trabzon iyi kaleci yetiştiriyor Türkiye de Şu kule gibi forveti varken çok iyiler Bi muslera düşünün Galatasarayın her maçında mutlaka takımı kurtarıyor Trabzonda Uğurcan Bizde Falcao var ama yaşlı artık adam karambole veya penaltıdan atacak şuan öyle Ama bu Forvetleri Trabzonun çok iyi ben başkanı olsam 6 milyonu verir alırım sonra satarım Talisca örneğini hatırlayın alıp satsa Beşiktaş kazanırdı ama Bunlarda o hataya düşmesinler.. Galatasaraylı Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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