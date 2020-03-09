Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi - Son Dakika
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Manchester United gözlemcileri, Uğurcan Çakır ve Sörloth'u izledi
45 dakika önce
İngiliz basını, Manchester United gözlemcilerinin Gaziantep maçında Alexander Sörloth ve Uğurcan Çakır'ı izlediğini yazdı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen Manchester United, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Kırmızı Şeytanlar'ın gözlemcileri, Gaziantep- Trabzonspor maçında bordo-mavili takımın yıldız oyuncuları Uğurcan Çakır ve Alexander Sörloth'u izledi.
CHELSEA'DE UĞURCAN'I İSTİYOR
Trabzonspor'un 6 milyon euro satın alma opsiyonu bulunduğunun hatırlatıldığı haberde Norveçli golcünün son haftalarda performansının zirve yaptığı belirtildi. Öte yandan haberde Manchester United'ın dışında Chelsea'nin de Uğurcan Çakır'ı istediği yazıldı.
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10.03.2020 00:23:02. #1.13#
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