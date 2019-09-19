Son Dakika Haberleri: Manchester United, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı
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Manchester United, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Manchester United, Hudson-Odoi'nin sözleşmesini uzattı, System.String[]

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea, genç yeteneği Callum Hudson-Odoi'nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Chelsea'den yapılan açıklamada, kulübün altyapısında yetişen 18 yaşındaki kanat oyuncusu ile 5 yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ülkenin en yetenekli genç futbolcuları arasında gösterilen Hudson-Odoi, Chelsea formasıyla geçen sezon 24 maçta 5 kez ağları sarsmasının ardından İngiltere Milli Takımı'nda da 2 karşılaşmada görev almıştı.

Geçen sezonun sonlarına doğru aşil tendonundan sakatlanan genç futbolcunun tedavi süreci devam ediyor.

Chelsea, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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