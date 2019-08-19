Manchester United ile Wolverhampton yenişemedi
8 dakika önce
İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Wolverhampton 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:58 Kaynak: AA
Premier Lig'de Manchester United
ile Wolverhampton 1-1 berabere kaldı.
Manchester United, ligin ikinci hafta kapanış mücadelesinde Molineux Ground Stadı'nda Wolverhampton'ın konuğu oldu.
Anthony Martial, 27. dakikada attığı golle Manchester ekibini 1-0 öne geçirse de Wolverhampton'da Ruben Neves 55. dakikada skoru eşitledi. 68. dakikada Paul Pogba
penaltıyı değerlendiremeyince maç 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Manchester United, 9. sıradaki yerini korurken, ligdeki ikinci beraberliğini alan Wolverhampton 13. sırada yer aldı.
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