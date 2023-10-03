Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol - Son Dakika

Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol

Manchester United\'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha\'dan mükemmel gol
Son Güncelleme: 03.10.2023 22:47

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ın Rasmus Hojlund'un golüyle öne geçtiği maçta, Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Sanchez'in uzun topu sonrası şık bir vuruşla eşitliği sağladı. Bu golle Manchester United'ın sevinci sadece 6 dakika sürdü.

Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta ilk gol Wilfried Zaha'dan geldi.

HOJLUND ATTI

17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.

ZAHA CEVAP VERDİ

Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e kaldı.

İşte Zaha'nın o gölü;

Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol
Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol
Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Wilfried Zaha, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol - Son Dakika
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