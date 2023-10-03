Temsilcimiz Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United deplasmanında 1-0 geriye düştüğü maçta ilk gol Wilfried Zaha'dan geldi.
17'de kontra atağa çıkan Manchester United'da sağ kanattan Rashford topu içeriye çevirdi ve Rasmus Hojlund altı pasın içinden topu ağlara yolladı.
Maçın 23. dakikasında Sanchez'in uzun topunda ayakta kalan Wilfried Zaha şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1'e kaldı.
İşte Zaha'nın o gölü;
Son Dakika › Futbol › Manchester United'ın sevinci 6 dakika sürdü! Wilfried Zaha'dan mükemmel gol - Son Dakika