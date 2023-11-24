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Cezayı kestiler! Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika

Cezayı kestiler! Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Manchester United'ın futbolcusu Marcus Rashford'a 1 maç ceza verdi. Rashford, 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak Galatasaray maçında takımını yalnız bırakacak.

24.11.2023 - 20:01,  Güncelleme: 20:06
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UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı. Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Kopenhag maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcuya UEFA, 1 maç ceza verdi. Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında sahada olamayacak.

PERFORMANSI

Manchester United ile toplamda 375 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 124 gol atarken, 71 de asist kaydetti.

Manchester United'ın yıldızı Rashford, Galatasaray maçında yok
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester United, Marcus Rashford, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Cezayı kestiler! Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayı kestiler! Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
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