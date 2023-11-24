Cezayı kestiler! Marcus Rashford, Galatasaray maçında forma giyemeyecek

UEFA, Kopenhag maçında kırmızı kart gören Marcus Rashford'un 1 maç ceza aldığını açıkladı. Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
Kopenhag maçında kırmızı kart gören yıldız futbolcuya UEFA, 1 maç ceza verdi. Rashford, çarşamba günü Galatasaray maçında sahada olamayacak.
Manchester United ile toplamda 375 maça çıkan yıldız futbolcu, söz konusu maçlarda 124 gol atarken, 71 de asist kaydetti.
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