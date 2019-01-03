Son Dakika Haberleri: Manchester United'ın Yükselişi Sürüyor

Manchester United'ın Yükselişi Sürüyor

1 saat önce

Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yendi.

Manchester United'ın Yükselişi Sürüyor, System.String[]
Manchester United, İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United'ı 2-0 yendi.

St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada Manchester United'ın gollerini 64. dakikada Romelu Lukaku ve 80. dakikada Marcus Rashford attı.

Sahadan 2-0 galip ayrılan Manchester ekibi, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışını sürdürdü.

Manchester United, 4'te 4 yaparak 38 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı.

Chelsea evinde puan kaybetti

Ligde gecenin diğer maçında ise Chelsea, sahasında Southampton'u ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.

Chelsea, bu sonucun ardından 44 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:20 Kaynak: AA

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