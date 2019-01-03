Manchester United'ın Yükselişi Sürüyor

Manchester United
, İngiltere
Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United
'ı 2-0 yendi.
St James' Park Stadı'ndaki karşılaşmada Manchester United'ın gollerini 64. dakikada Romelu Lukaku
ve 80. dakikada Marcus Rashford
attı.
Sahadan 2-0 galip ayrılan Manchester ekibi, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile çıkışını sürdürdü.
Manchester United, 4'te 4 yaparak 38 puana yükseldi ve 6. sırada yer aldı. Chelsea
evinde puan kaybetti
Ligde gecenin diğer maçında ise Chelsea, sahasında Southampton
'u ağırladı. Stamford Bridge
Stadı'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere sonuçlandı.
Chelsea, bu sonucun ardından 44 puana yükseldi ve 4. sıradaki yerini korudu.