Manchester United, Jadon Sancho'nun transferinde Borussia Dortmund ile prensipte anlaştı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, yıldız futbolcu Jadon Sancho'nun transferi konusunda Borussia Dortmund ile prensipte anlaşmaya vardı.

Borussia Dortmund'dan Almanya borsasına gönderilen açıklamada, 85 milyon avro karşılığında Sancho'nun bonservisinin Manchester United'a verilmesi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Transfer haberini basın toplantısında doğrulayan Borussia Dortmund'un üst yöneticisi (CEO) Hans-Joachim Watzke, "Sancho için Manchester United ile anlaştık. Bundan sonra sadece Jadon'un bu konudaki düşünceleri, bu durumda değişikliğe yol açabilir. Takımda kalmak isterse onu kadroda tutmaktan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) milli takım kampında yer alan 21 yaşındaki İngiliz oyuncunun, haftalık 350 bin sterlin karşılığında Manchester United ile 5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

İmza atması halinde Manchester United tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen 3. oyuncu konumuna gelecek Jadon Sancho, Borussia Dortmund formasıyla tüm kulvarlarda 137 karşılaşmada 50 gole imza attı.