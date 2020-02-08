Manchester United koronavirüs şüphesi nedeniyle Ighalo'yu kamp kadrosuna almadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manchester United koronavirüs şüphesi nedeniyle Ighalo'yu kamp kadrosuna almadı - Son Dakika Spor

Manchester United koronavirüs şüphesi nedeniyle Ighalo'yu kamp kadrosuna almadı

32 dakika önce

Manchester United'ın Çin ekibi Shanghai Shenhua takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Odion Ighalo, koronavirüs şüphesiyle İspanya kampı kadrosuna dahil edilmedi.

Manchester United koronavirüs şüphesi nedeniyle Ighalo'yu kamp kadrosuna almadı, System.String[]

Çin'in Shanghai Shenhua takımından Manchester United'a kiralanan Odion Ighalo, koronavirüs şüphesiyle ManU menajeri Solskjaer tarafından İspanya kampı kadrosuna dahil edilmedi. Ighalo çalışmalarına İngiltere'de bireysel olarak devam edecek.

"BU ÖNLEMİ FUTBOLCULARI DÜŞÜNEREK ALDIK"

Ole Gunnar Solskjaer de Ighalo için yaptığı açıklamada, "Çin'de meydana gelen koronavirüs sebebiyle Ighalo'nun Manchester'da kalması gerekiyor. Bu önlemi tüm futbolcuları düşünerek aldık. Ighalo eğer İngiltere'yi terk ederse bir daha ülkeye girişine izin verilip verilmeyeceğinden emin değiliz." İfadelerini kullandı.

SON 14 GÜNDE GELENLER KARANTİNADA

Son 14 günde Çin'den İngiltere'ye gelenler karantina altına alınıp inceleniyor. Manchester United'a transfer olan Nijeryalı Ighalo için de benzer bir süreç işleyecek.

(Skorer)

Çin Halk Cumhuriyeti, Manchester United, Shanghai, İspanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:49 
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