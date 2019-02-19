Son Dakika Haberleri: Manchester United Kupada Çeyrek Finalde

Manchester United Kupada Çeyrek Finalde

19 dakika önce

Manchester United, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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Manchester United, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

Son şampiyon Chelsea, FA Kupası 5. turunda, geçen yıl finalde yendiği Manchester United'ı ağırladı.

Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Herrera'nın 31 ve Pogba'nın 45. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA

Chelsea, İngiltere, Manchester United, Spor
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