Manchester United Kupada Çeyrek Finalde
19 dakika önce
Manchester United, İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Manchester United
, İngiltere
Federasyon (FA) Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.
Son şampiyon Chelsea
, FA Kupası 5. turunda, geçen yıl finalde yendiği Manchester United'ı ağırladı.
Sonuncusu 2016'da olmak üzere kupayı 12 kez müzesine götüren Manchester United, Herrera'nın 31 ve Pogba'nın 45. dakikadaki golleriyle maçı 2-0 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:47 Kaynak: AA
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