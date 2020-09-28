Manchester United'lı taraftarlar: Dünyanın en çekici sporcusu geldi, Sancho artık Dortmund'u bırakmaz

İngiliz devi Manchester United, Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho'yu uzun zamandır kadrosuna katmak istiyor. Ancak taraflar bonservis ücreti konusunda bir türlü anlaşabilmiş değil.

Manchester United'ın transfer görüşmeleri sırasında Sancho için 90 milyon euro teklifine karşılık Dortmund, 108 milyon euro isteyince görüşmeler askıya alınmıştı. İki takım arasındaki transfere Manchester United taraftarları da dahil olmuş durumda. Onlar, İngiliz futbolcunun takımından ayrılmayacağını düşünüyorlar. İngiliz taraftarlarının böyle düşünmelerinin nedeni Dortmund'da göreve başlayan yeni fitness antrenörü.

Jadon Sancho

"ARTIK TAKIMINI ASLA BIRAKMAZ"

Alman ekibi Borussia Dortmund, Avustralya basını tarafından "Dünyanın en çekici sporcusu" seçilen Alica Schmidt'i geçtiğimiz günlerde fitness antrenörlüğü görevine getirmişti. Bu gelişmenin ardından Manchester United taraftarları şaka yoluyla Jadon Sancho'nun takımını asla terk etmeyeceğini dile getirdi.