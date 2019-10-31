Son Dakika Haberleri: Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi
Son Dakika Spor Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi

29 dakika önce

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Manchester United, Lig Kupası'nda Chelsea'yi eledi, System.String[]

İngiltere Lig Kupası'nda Manchester United, Chelsea'yi 2-1 yenerek adını üst tura yazdıran taraf oldu.

Kupanın son 16 turunda, Chealse Stamford Bridge stadında Manchester United'ı ağırladı.

Manchester United 25. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

Soyunma odasına mağlup giden Chelsea, Michy Batshuayi'nin 61. dakikada attığı golle eşitliği sağlasa da Rashford 73. dakikada ağları bir kez daha sarstı ve Manchester United konuk olduğu Chelsea'yi 2-1 mağlup ederek üst tura yükseldi.

Manchester United, Stamford Bridge, İngiltere, Chelsea, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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