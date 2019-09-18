Son Dakika Haberleri: Manchester United, Lindelöf'ün sözleşmesini uzattı
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Manchester United, Lindelöf'ün sözleşmesini uzattı

11 dakika önce

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Victor Lindelöf'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.

Manchester United, Lindelöf'ün sözleşmesini uzattı, System.String[]

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Victor Lindelöf'un sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.


Hafta başında İspanyol kalecisi David de Gea'nın kontratını uzatan Manchester United, bu kez İsveçli savunma oyuncusu Lindelöf ile sözleşme yeniledi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Lindelöf'un sözleşmesi 2024'ün haziran ayına kadar yenilendi. 25 yaşındaki defans oyuncusunun kontratında, bir yıllık uzatma opsiyonunun bulunduğu da belirtildi.


Portekiz temsilcisi Benfica'dan 2017 yılında 35 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Lindelof, Manchester United formasıyla 74 karşılaşmada görev aldı.


Victor Lindelöf, İsveç Milli Takımı'nda ise 29 maçta forma giydi.

Manchester United, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:40 
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