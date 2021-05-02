Manchester United - Liverpool maçının başlama saati taraftar eylemi nedeniyel ertelendi

Manchester United'ın bugün Liverpool ile yapacağı maçın başlama düdüğü, 200 kadar taraftarın Old Trafford Stadı'nda takımın sahipleri Glazer ailesini protesto etmek için girmesi nedeniyle ertelendi.

Maçın Türkiye Saatiyle 18: 30'da başlaması gerekerirken, güvenlik gerekçesiyle ertelenmesi kararı alındı.

Protesto için yeşil sahaya giren United taraftarları çıkartıldı, ancak bazıları sonra sahaya geri döndü.

United oyuncularının maç öncesi kamp yaptığı otelin önünde de protestolar düzenlendi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada maç saatinin daha sonra bildirileceği kaydedildi.

Tüm taraftarların staddan çıkartıldığına inanılırken, stadın tamamen kontrolden geçirileceği vurgulandı.

BBC Muhabiri John Murray, diğer 50 kadar gazeteciyle birlikte otoparkta beklediklerini belirtti ve "Stadyum kontrol edilirken biz burada bekletiliyoruz. Soyunma odalarından birinde bir sonraki adımın ne olacağı konusunda görüşme yapılıyor" dedi.

Protestolar, Manchester United'ın diğer beş Premier Lig kulübüyle birlikte geçen ay Avrupa Süper Ligi'ne katılma kararını takip ediyor. Tüm kulüpler geçen ay projeden çekildiklerini duyurdu.

Amerikalı Glazer ailesinin kulübü 2005'te satın almasından bu yana, ailenin takımın sahibi olmasına karşı protestolar yapılıyor.

Avrupa Süper Ligi projesinin çökmesinin ardından Kulübün Eş Başkanı Joel Gazer "koşusuz özür dilediklerini söylemiş, Ancak Manchester United Taraftarları Vakfı "kulübün sahiplerine hiç güven duyulmadığını" söylemişti.