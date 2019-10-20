Son Dakika Haberleri: Manchester United, Liverpool'un serisine son verdi
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Manchester United, Liverpool'un serisine son verdi

1 saat önce

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Manchester United, Liverpool'un serisine son verdi, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Liverpool 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 9. haftasında Manchester United, Old Trafford Stadı'nda lider Liverpool'u ağırladı.

Ev sahibi takım, 36. dakikada Marcus Rashford'ın attığı golle 1-0 üstünlük yakaladı.

Liverpool, 85. dakikada Adam Lallana'nın golüyle durumu 1-1 yaptı ve mücadele bu skorla tamamlandı.

Böylece lige 8'de 8 ile başlayan Liverpool, ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 25 yapan Liverpool, en yakın rakibi Manchester City'nin 6 puan önünde zirvede yer aldı. Ligde 4 maçtır kazanamayan Manchester United, 10 puana ulaştı.

Bu arada geçen sezon da dahil edildiğinde ligde bu maça kadar üst üste 17 karşılaşma kazanan Liverpool, 2017'nin ağustos ile aralık ayları arasında peş peşe 18 kez galip gelen Manchester City'nin üst seviye liglerdeki rekor serisini egale edemedi.

Old Trafford Stadı, Manchester United, Liverpool, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:50 Kaynak: AA
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