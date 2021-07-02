Manchester United Mata'nın sözleşmesini bir yıl uzattı

İngiltere Premier Lig'de geçen sezonu 2. sırada bitiren Manchester United, İspanyol futbolcusu Juan Mata'nın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2014'ün ocak ayında beri Manchester United forması giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2021-22 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

Profesyonel kariyerine Real Madrid'in B takımı Castilla'da başlayan Mata, daha sonra Valencia ve Chelsea kulüplerinde oynadı. Mata, İspanya Milli Takımı formasını ise 41 kez giydi.