Manchester United-Medipol Başakşehir maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun dördüncü haftasında oynanacak Manchester United-Medipol Başakşehir maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Old Trafford
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian ?ovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Manchester United: de Gea, Lindelöf, Maguire, Fred, Bruno Fernades, Alex Telles, Wan-Bissaka, Van de Beek, Martial, Rashford, Cavani
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç, Demba Ba
- Kaynak: AA
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