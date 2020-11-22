Manchester United-Medipol Başakşehir maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacağı maçı, Romanya Futbol Federasyonundan Ovidiu Hategan yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Old Trafford Stadı'nda (TSİ) 23.00'te başlayacak karşılaşmada Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Marius Avram üstlenecek.