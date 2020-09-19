İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Crystal Palace, Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.
Konuk ekip Crystal Palace, Old Trafford Stadı'nda oynanan mücadeleyi, Townsend'in 7, Zaha'nın 74 (penaltıdan) ve 85. dakikalardaki golleriyle kazandı.
Manchester United'ın golü ise 80. dakikada Van de Beek'ten geldi.
Crystal Palace 2'de 2 yaparken, Manchester United ikinci haftayı da puansız kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:45 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Manchester United, Premier Lig'deki ikinci maçını da kaybetti - Son Dakika Spor