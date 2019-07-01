Manchester United, Rashford'un sözleşmesini uzattı
15 dakika önce
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, forvet oyuncusu Marcus Rashford'un sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
İngiltere
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Premier Lig ekibi Manchester United
, forvet oyuncusu Marcus Rashford
'un sözleşmesini 2023'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Rashford'un 2020'de bitecek sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ve sözleşmesine 1 yıl uzatma opsiyon maddesi konulduğu bildirildi.
Manchester United kulüp akademisine 7 yaşında katılan İngiliz milli oyuncu, profesyonel futbol hayatında başka bir kulüpte forma giymedi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Rashford 13 gol attı.
Chelsea'de kıyım! 5 futbolcu ile yollar ayrıldı
Jimmy Durmaz, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi
Zlatanlı Los Angeles Galaxy, Quaresma'nın peşinde
Diagne'den son dakika transfer açıklaması