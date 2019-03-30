Son Dakika Haberleri: Manchester United Sahasında Kazandı

Manchester United Sahasında Kazandı

57 dakika önce

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, sahasında Watford'u 2-1 yendi.

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İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Manchester United, sahasında Watford'u 2-1 yendi.

Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer ile hafta içi sözleşme yenileyen Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Watford'u ağırladı.

Manchester ekibi, 28. dakikada Marcus Rashford ve 72. dakikada Anthony Martial'ın golleriyle galibiyete uzanırken, konuk ekibin tek golü 90. dakikada Abdoulaye Doucoure'den geldi.

Manchester United bu galibiyetle puanını 61'e çıkarırken, Watford 43 puanda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:36 Kaynak: AA

Old Trafford Stadı, Manchester United, Spor
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