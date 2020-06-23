Manchester United, Scott McTominay'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

Manchester United, Scott McTominay'ın sözleşmesini uzattı

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki İskoç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, altyapıdan yetişen 23 yaşındaki İskoç futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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2016-17 sezonundan bu yana tüm kulvarlarda Manchester United formasıyla 75 maça çıkan McTominay, 7 gol attı.


Genç futbolcu, İskoçya Milli Takımı'nda ise 12 kez forma şansı buldu.


Manchester United, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:57 

Son Dakika Spor Manchester United, Scott McTominay'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika Spor
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